Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde, İBB iştiraki İBB Miras tarafından restore edilerek yeniden hizmete açılan Yerebatan Sarnıcı’nın yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçiyor.

İstanbul’un en çok ziyaret edilen tarihi ve turistik noktalarından biri haline gelen Yerebatan Sarnıcı’nın bugün saat 10.00 itibarıyla İBB tarafından boşaltılarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne teslim edileceği ifade edildi.

Restorasyon çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi yapının devir süreci, kamuoyunda da dikkatle takip ediliyor. Devrin gerekçesi ve sonrasındaki işletme sürecine ilişkin resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.