HD Hyundai Electric'in Türkiye ve Azerbaycan resmi distribütörü olan Ruha Elektrik, kamu yatırımları, toplu konut projeleri ve bölgesel yeniden yapılanma süreçlerinin elektrik sektörüne etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Modern Şehirlerin Temel Taşı Enerji Altyapısı

Ömer Faruk Bahadır, günümüzde şehirleşmenin yalnızca bina inşa etmekten ibaret olmadığını belirterek, yeni yaşam alanlarının beraberinde kapsamlı enerji sistemleri gerektirdiğini ifade etti.

Yeni konut bölgelerinde trafo merkezleri, orta gerilim hücreleri, alçak gerilim dağıtım panoları, koruma sistemleri, kompanzasyon altyapıları ve topraklama sistemlerinin planlanmasının zorunlu hale geldiğini vurgulayan Bahadır, "Bir bölgede yüzlerce veya binlerce konut inşa edildiğinde, aslında o bölge için yeni bir enerji omurgası da kurulmuş oluyor" diye konuştu.

TOKİ Projeleri Elektrik Sektörüne Yeni Fırsatlar Sunuyor

TOKİ ve kamu konut projelerinin enerji sektöründe önemli bir ölçek oluşturduğunu belirten Bahadır, bu yatırımların yalnızca inşaat sektörünü değil, elektrik ekipmanları ve dağıtım altyapısını da doğrudan etkilediğini söyledi.

Bahadır, "Her yeni toplu konut alanı; dağıtım trafoları, orta gerilim hücreleri, kompakt şalterler, koruma röleleri ve enerji dağıtım sistemleri açısından ciddi bir planlama gerektiriyor. Bu nedenle TOKİ ölçeğindeki projeler, elektrik altyapısında uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümleri zorunlu kılıyor" ifadelerini kullandı.

Ruha Elektrik'in Türkiye genelinde devam eden kamu ve altyapı projelerinde aktif görev üstlendiğini belirten Bahadır, HD Hyundai Electric'in mühendislik gücüyle orta gerilimden alçak gerilime kadar geniş ürün yelpazesi sunduklarını kaydetti.

Deprem Bölgesindeki Yeniden Yapılanma Enerji Dönüşümünü Hızlandırıyor

Deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarının elektrik altyapısı açısından tarihi bir dönüşüm oluşturduğunu dile getiren Bahadır, yeni konutlar, kamu binaları, sağlık ve eğitim tesisleriyle birlikte enerji güvenliğinin de yeniden planlanması gerektiğini söyledi.

Kesintisiz ve güvenli enerji altyapısının şehirleşmenin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Bahadır, büyük ölçekli projelerde ürün kalitesi, teknik uyumluluk ve mühendislik çözümlerinin kritik önem taşıdığını belirtti.

Suriye'nin Yeniden İnşasında Türkiye Avantajlı Konumda

Bahadır, önümüzdeki dönemde Suriye'de hayata geçirilmesi beklenen konut, hastane, okul, kamu yapıları, organize sanayi bölgeleri ve enerji dağıtım projelerinde Türkiye'nin önemli rol üstlenebileceğini ifade etti.

Türkiye'nin coğrafi yakınlığı, üretim kapasitesi, mühendislik tecrübesi ve lojistik avantajlarıyla bölgesel yeniden yapılanma sürecinin doğal merkezlerinden biri olacağını belirten Bahadır, elektrik altyapısı yatırımlarının bu süreçte en kritik alanlardan biri olacağını söyledi.

Kamu Projelerinde Entegre Enerji Çözümleri Öne Çıkıyor

Kamu yatırımlarında ürünlerin teknik uyumu ve servis sürekliliğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Bahadır, farklı ekipmanların tek teknik mimari altında sunulmasının projelerde önemli avantaj sağladığını belirtti.

Trafo, orta gerilim hücreleri, kompakt şalterler, vakum kontaktörleri, koruma röleleri ve alçak gerilim sistemlerinin entegre şekilde çalışmasının yatırım süreçlerini hızlandırdığını ve işletme döneminde daha güvenli bir yapı oluşturduğunu ifade etti.

"Enerji Altyapısı Kalkınmanın Stratejik Unsuru Haline Geldi"

Elektrik altyapısının artık yalnızca teknik bir detay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Bahadır, enerji sistemlerinin konut üretiminden sanayi yatırımlarına, veri merkezlerinden ulaşım projelerine kadar birçok alanın merkezinde yer aldığını söyledi.

Bahadır, "Elektrik altyapısı güçlü olmayan bir şehirleşme modeli sürdürülebilir olamaz. Transformatörler, orta gerilim şalt sistemleri, koruma ekipmanları ve dağıtım altyapıları artık ülkelerin kalkınma kapasitesini doğrudan etkileyen stratejik unsurlar haline geldi" dedi.

Ruha Elektrik Yeni Döneme Hazırlanıyor

Ruha Elektrik'in kamu projeleri, TOKİ yatırımları, deprem bölgesindeki yeniden yapılanma çalışmaları ve sınır ötesi altyapı projelerine yönelik hazırlıklarını güçlendirdiğini belirten Bahadır, şirketin 81 ildeki bayi ve teknik servis ağıyla sahaya yakın, hızlı ve güvenilir hizmet sunduğunu kaydetti.

Bahadır, "Önümüzdeki dönemde Türkiye'de şehirleşmenin, deprem sonrası yeniden yapılanmanın ve bölgesel kalkınma projelerinin en kritik başlıklarından biri elektrik altyapısı olacak. HD Hyundai Electric'in global ürün kalitesi ve Ruha Elektrik'in saha gücüyle bu dönüşümde aktif rol almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.