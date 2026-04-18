Zirve, 20-22 Nisan 2026 tarihleri arasında La Venaria Reale ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin “Tek Çatı” Modeli Avrupa Gündeminde

Toplantıda Millî Saraylar Başkanlığı, Türkiye’de uygulanan “tek çatı” saray yönetim modelini ve kapsamlı restorasyon çalışmalarını uluslararası katılımcılarla paylaşacak. Sunumlarda özellikle Topkapı, Yıldız ve Edirne saraylarının ortak yönetim altında yürütülmesi vurgulanacak.

Edirne Sarayı ve Restorasyon Çalışmaları

Heyet ayrıca Edirne Sarayı başta olmak üzere devam eden arkeolojik kazı ve ihya projelerini de tanıtacak. Osmanlı döneminin önemli yönetim merkezlerinden biri olan sarayın yeniden ayağa kaldırılması süreci Avrupa’daki uzmanlarla paylaşılacak.

Uluslararası Kültürel Diplomasi

Millî Saraylar’ın zirveye katılımı, Türkiye’nin kültürel miras alanındaki uluslararası görünürlüğünü artıran önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kurum, son yıllarda düzenlediği sempozyumlar ve uluslararası iş birlikleriyle dikkat çekiyor.

Teknik İncelemeler ve Temaslar

Ziyaret kapsamında heyetin Milano ve Torino’da çeşitli saray ve müze alanlarında incelemelerde bulunarak yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmesi bekleniyor.

Türkiye’nin kültürel miras yönetim modeli, Torino’daki zirvede Avrupa’nın önde gelen saray kurumlarıyla birlikte masaya yatırılacak.