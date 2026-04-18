Valilikten yapılan açıklamaya göre, maraton nedeniyle hem Avrupa Yakası’nda hem de Haliç ve sahil hattında geniş kapsamlı trafik düzenlemesi uygulanacak.

02.00 İtibarıyla Kapanacak Yollar

Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol (Samatya–Yenikapı arası) ve Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol Namık Kemal Varyant program bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.

04.00 İtibarıyla Kapanacak Ana Güzergâhlar

Kadir Has Caddesi, Ayvansaray Caddesi, Mürselpaşa Caddesi, Abdulezelpaşa Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesi başta olmak üzere birçok bağlantı yolu araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca Galata Köprüsü, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi (Hamidiye–Reşadiye arası), Namık Kemal Caddesi ve Avrasya Tüneli bağlantıları da etkinlik süresince kapalı olacak.

Sahil Kennedy Caddesi’nin Sirkeci hattı, Karaköy–Galata Köprüsü yönü ve Tersane Caddesi de kapanacak güzergâhlar arasında yer alıyor.

Park Halindeki Araçlar Kaldırılacak

İstanbul Valiliği, 18 Nisan 2025 saat 21.00 itibarıyla kapatılacak güzergâhlar üzerinde park halinde bulunan araçların çekileceğini de duyurdu.

Alternatif Rotalar Açıklandı

Sürücüler için Atatürk Bulvarı, Avrasya Tüneli Transit Yol, Atatürk Köprüsü, Haliç Köprüsü, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, D-100 hattı ve diğer ana arterler alternatif güzergâh olarak belirlendi.

Vatandaşa Uyarı

İstanbul Valiliği, vatandaşların toplu taşıma kullanımına yönelmeleri ve trafik planlamasını buna göre yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.