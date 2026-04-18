Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Ortaylı için düzenlenen törende, kardeşi Nuriye Ortaylı ve kızı Tuna Ortaylı da yer aldı.

“İzmir’e Ayrı Bir Sevgisi Vardı”

Programda konuşan Tuna Ortaylı, babasının İzmir’e özel bir bağ hissettiğini belirterek onun yaşam enerjisine dikkat çekti. Ortaylı’nın merak duygusunun hayatının merkezinde olduğunu vurgulayan Tuna Ortaylı, “Gezmeyi, keşfetmeyi çok önemserdi” dedi.

Babasıyla birlikte dünyanın farklı noktalarına seyahat ettiklerini anlatan Tuna Ortaylı,

“Gezi arkadaşı olarak da çok eğlenceliydi. Hayatı büyük yaşayan, büyük kahkahalar atan bir insandı” ifadelerini kullandı.

“Renkli Kişiliği Herkesin Hafızasında”

Ortaylı’nın sadece akademik kimliğiyle değil, renkli kişiliğiyle de tanındığını belirten Tuna Ortaylı, kamuoyunun onu nasıl tanıdıysa gerçek hayatta da aynı kişi olduğunu söyledi.

“Bu Kütüphane Çok Anlamlı”

Kardeşi Nuriye Ortaylı ise ünlü tarihçinin kitaplara olan bağlılığına değinerek,

“Bu kütüphane çok anlamlı. Yaşarken açılmış olması da ayrı bir güzellik” dedi.

“Toplumda Büyük Kabul Gören Bir İnsandı”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Ortaylı’nın kendine özgü üslubuyla geniş kitlelere ulaştığını vurguladı.