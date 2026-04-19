İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen etkinlikte konuşan Lula da Silva, ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere’ye seslenerek küresel barış için sorumluluk almaları gerektiğini vurguladı.

“Dünya Daha Fazlasını Kaldıramaz”

Lula da Silva, “Dünyaya barışı garanti etme yükümlülüklerinizi yerine getirin. Bir toplantı düzenleyin ve bu savaş çılgınlığına son verin çünkü dünya artık daha fazlasını kaldıramıyor” ifadelerini kullandı.

İran Anlaşması Hatırlatması

Brezilya lideri, 2010 yılında Türkiye ve Hindistan ile birlikte İran’ın uranyum zenginleştirmemesi için yürütülen diplomatik girişimi hatırlatarak, o dönemde yapılan anlaşmanın Batılı ülkeler tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Aşırı Sağ ve Sosyal Medya Uyarısı

Aşırı sağ ile mücadelenin önemine değinen Lula da Silva, özellikle dijital platformlarda aktif olunması gerektiğini belirterek, “Aşırı sağ yalan söylüyor ve saldırıyor. Buna karşı sorumlulukla konuşmaktan çekinmemeliyiz” dedi.

Küba Ambargosuna Tepki

Lula da Silva, Küba’ya uygulanan ABD ambargosunu da sert sözlerle eleştirerek, “Küba’ya yönelik o lanet ambargoyu artık bitirin” çağrısında bulundu.

Küba’nın yıllardır yaptırımlarla cezalandırıldığını ifade eden Lula da Silva, bu politikanın hiçbir sonuç vermediğini ve Küba halkının barış içinde yaşama hakkının tanınması gerektiğini vurguladı.

Lula’nın açıklamaları, küresel barış, diplomasi ve uluslararası yaptırımlar konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.