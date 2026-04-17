Endonezya'nın Batı Kalimantan eyaletinde yer alan Melawi bölgesinden dün yerel saatle 07.34'te havalanan 'Airbus H130' tipi bir helikopterin Sekadau bölgesi yakınlarındaki dağlık arazide düştüğü bildirildi. Yetkililerin açıklamasına göre, 08.39'da acil durum sinyali gönderen helikopterle telsiz irtibatı bir süre sonra tamamen koptu. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar sonucunda, helikopterin enkazı son temas noktasının yaklaşık 3 kilometre batısındaki ormanlık bölgede bulundu.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, kazada helikopterdeki 8 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği duyuruldu. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin 1 pilot, 1 mühendis ve aralarında bir Malezya vatandaşının da bulunduğu 6 yolcu olduğunu belirtti.