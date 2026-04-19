Oyuncu Fırat Tanış, “Delikanlı” dizisinden ayrıldı. Dizinin 3. bölümünde Sarp karakterinin çocukluk düşmanı Miran rolüyle kadroya dahil olan Tanış’ın projedeki yolculuğu kısa sürdü.

Tepkiler sonrası karar geldi

Adı daha önce şiddet iddialarıyla gündeme gelen Tanış’ın kadroya katılması, sosyal medyada yoğun eleştirilere neden oldu. Tepkilerin büyümesinin ardından yapım şirketi OGM Pictures ile oyuncunun yolları ayrıldı.

Kulislerde, kararın yayıncı kanal Show TV yönetiminin “ekran yüzü tercihleri” doğrultusunda alındığı öne sürüldü.

“Karşılıklı anlayışla sonlandırıldı”

OGM Pictures tarafından yapılan yazılı açıklamada, ayrılığın karşılıklı olduğu vurgulandı:

“Miran karakterine değerli katkılar sunacağına inandığımız sevgili Fırat Tanış’la proje özelindeki görüşmelerimizi mevcut program ve teknik koşullar doğrultusunda karşılıklı anlayış çerçevesinde sonlandırdık.”

Sahneleri diziden çıkarıldı

Ayrılık kararının ardından Tanış’ın dizide çekilmiş sahnelerinin de tamamen kaldırıldığı öğrenildi. Miran karakterinin hikâyedeki geleceğiyle ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yönetmenle ilişkisi de gündemde

Öte yandan Tanış’ın dizinin yönetmeni Zeynep Günay ile özel hayatında da birlikte olduğu iddiaları kulislerde konuşulmaya devam ediyor.