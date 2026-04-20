Ankara Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer ve demans hastalarının günlük yaşamda daha güvenli hareket edebilmesi için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi iş birliğiyle yürütülen “Korkusuz Adımlar” projesi kapsamında hasta takip cihazları sahiplerine teslim edildi.

ABB Konferans Salonu’nda düzenlenen törende yaklaşık 100 hasta cihazlarına kavuşurken, hasta yakınlarına da cihazların nasıl kullanılacağına dair detaylı bilgilendirme yapıldı. Bu sistem sayesinde hastaların konum bilgileri anlık olarak takip edilebilecek ve kaybolma riskine karşı hızlı müdahale imkânı sağlanacak. Proje ile hem hastaların güvenliğinin artırılması hem de ailelerin yaşadığı endişenin azaltılması amaçlanıyor.

“Bu Süreci Yaşayan Aileler İçin Büyük Destek”

Törende konuşan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Alzheimer hastalığının sadece hastayı değil, aileyi de derinden etkilediğini belirterek, belediyenin sosyal destek projeleriyle vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini ifade etti.

ABB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mümtaz Yavuz ise özellikle hastalığın ilerleyen evrelerinde yaşanan yön bulma sorunlarının ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Yavuz, takip cihazları sayesinde hastaların anlık olarak izlenebileceğini ve acil durumlarda hızlı müdahale edilebileceğini belirterek, projenin hem güvenliği artıracağını hem de ailelerin yükünü hafifleteceğini söyledi.

Özlem Bizpınar Munis de projeye ilişkin değerlendirmesinde, Alzheimer hastalığında yalnızca ilaç tedavisinin yeterli olmadığını, yaşamı kolaylaştıran desteklerin de en az tedavi kadar önemli olduğunu ifade etti. Bu tür teknolojik çözümlerin hastaların yaşam kalitesine doğrudan katkı sağladığını dile getirdi.

Hasta Yakınlarından Teşekkür

Takip cihazlarını teslim alan hasta yakınları ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Cihazların kendileri için büyük bir güven kaynağı olduğunu belirten vatandaşlar, artık hastalarının dışarı çıktığında daha rahat takip edilebileceğini ve kaygılarının azaldığını ifade etti. Projeye katkı sağlayanlara teşekkür eden aileler, bu tür uygulamaların yaygınlaştırılmasını istediklerini söyledi.