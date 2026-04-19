Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje, atık yönetimi kategorisinde dünya genelinden yüzlerce başvuru arasından seçildi. Ödül, Galler’deki Cardiff Kalesi’nde düzenlenen törende teslim alındı.

7’nci Uluslararası Ödül

Sıfır Atık Projesi daha önce FAO, UNDP ve UN-Habitat gibi uluslararası kuruluşlar tarafından da ödüllendirilmişti. Bu son ödülle birlikte projenin uluslararası ödül sayısı 7’ye ulaştı.

Türkiye’ye Büyük Kazanım

2017 yılında başlatılan proje ile geri kazanım oranı yüzde 13’ten yüzde 37,53’e yükseltildi. Toplamda 90 milyon ton atık geri dönüştürülerek 365 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı.

Proje sayesinde milyonlarca haneye yetecek enerji tasarrufu sağlanırken, yüz milyonlarca ağacın kesilmesi de önlendi. Aynı zamanda sera gazı salımında ciddi azalma elde edildi.

Türkiye’nin çevre alanındaki öncü projelerinden biri olan Sıfır Atık, küresel ölçekte örnek gösterilmeye devam ediyor.