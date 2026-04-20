Yangın, saat 21.30 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak’taki 4 katlı binanın giriş katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı etkisi altına aldı.

Ekipler Seferber Oldu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

Mahsur Kalanlar Merdivenle Kurtarıldı

Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi, itfaiyenin merdiven aracıyla güvenli şekilde tahliye edildi. Kurtarma çalışmaları sırasında panik anları yaşandı.

9 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (