Süper Lig’de Trabzonspor, sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir FK ile 1-1 berabere kalarak son dakikada yediği golle 2 puan bıraktı. Bordo-mavililer, üst üste ikinci maçından da galibiyet çıkaramayarak zirve yarışında önemli bir yara aldı.

İç Sahada Düşük Hücum Performansı

Karadeniz ekibi, karşılaşmada yalnızca 2 isabetli şut çekerek bu sezon iç sahadaki en zayıf hücum performanslarından birine imza attı. Daha önce sadece Kocaelispor maçında bu seviyenin altında kalan Trabzonspor, hücumda üretkenlik sorunu yaşadı ve maç boyunca beklenen baskıyı kuramadı.

Galibiyet Serisi Sona Erdi

Son 2 haftada 4 puan kaybeden Trabzonspor, Aralık 2025’ten bu yana ilk kez üst üste iki maçta galibiyet elde edemedi. Bordo-mavililer, yakaladığı çıkışı sürdürme fırsatını değerlendiremedi.

90+2’de Gelen Şok Gol

Maçın büyük bölümünde skor üstünlüğünü koruyan Trabzonspor, uzatma dakikalarında gelen golle yıkıldı. Başakşehir forması giyen Davie Selke, 90+2’nci dakikada attığı golle takımına 1 puanı kazandırdı. Bu gol aynı zamanda Trabzonspor’un bu sezon yediği en geç gol olarak kayıtlara geçti.

İlk Yarıda Oyun Geriden Kuruldu

İlk yarıda Trabzonspor’da topa en fazla temas eden isim 28 kezle kaleci Andre Onana oldu. Hücum hattında Paul Onuachu 12, Felipe Augusto ise 10 kez topla buluştu. Bu istatistikler, bordo-mavililerin oyunu geriden kurmaya çalıştığını ancak hücumda yeterli bağlantıyı sağlayamadığını ortaya koydu.

Yerel Basında Geniş Yankı

Trabzon yerel basını da karşılaşmayı manşetlerine taşıdı. Gazeteler, son dakika golüyle gelen puan kaybını şu başlıklarla duyurdu:

Taka: “Son dakika sendromu”

Kuzey Ekspres: “Hayal kırıklığı yaşıyoruz”

Sonnokta: “Trabzon 90+3’te yıkıldı”

Günebakış: “90+3’te hayallerimiz yıkıldı”

Trabzonspor’un bu kritik puan kaybı, Süper Lig’de zirve yarışını daha da kızıştırırken, bordo-mavililerin önümüzdeki haftalarda vereceği performans merakla bekleniyor.