Süper Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşması, 26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisi olacak. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak mücadele, zirve yarışını doğrudan etkileyecek.

Haftanın açılış maçında ise RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa bugün saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü Eyüpspor – Gaziantep FK, Kayserispor – Çaykur Rizespor ve Göztepe – Antalyaspor maçları oynanacak.

Pazartesi günü ise haftanın kapanışında Beşiktaş – Fatih Karagümrük ve Konyaspor – Trabzonspor mücadeleleri futbolseverlerle buluşacak.

Lig’de Kritik Viraj

Trendyol 1. Lig’de sezonun son haftalarına girilirken, hem play-off hem de küme düşme hattında kritik maçlar oynanacak. Haftanın açılışında Vanspor FK, İstanbulspor’u ağırlarken; Adana Demirspor sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Pazar günü oynanacak karşılaşmalar arasında Keçiörengücü – Manisa FK, Sakaryaspor – Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler – Bodrum FK mücadeleleri öne çıkıyor.

Lig’de Normal Sezon Tamamlanıyor

Nesine 2. Lig’de ise normal sezonun son haftasına girildi. Kırmızı Grup’ta Ankara Demirspor – Gebzespor ve Aliağa Futbol – Bursaspor maçları dikkat çekerken, Beyaz Grup’ta bugün oynanacak Karacabey Belediyespor – Bucaspor 1928 karşılaşması haftanın açılışını yapacak.

Beyaz Grup’ta ayrıca Ankaragücü – İskenderunspor ve Altınordu – İnegölspor mücadeleleri, sıralama açısından belirleyici olacak.

Futbolseverler Ekran Başına

Üç ligde birden oynanacak kritik mücadeleler, futbolseverlere dolu dolu bir hafta sonu yaşatacak. Özellikle Süper Lig’deki derbi heyecanı, haftanın en çok konuşulan karşılaşması olmaya aday.

Tüm gözler şimdi hem zirve yarışında hem de ligde kalma mücadelesinde alınacak sonuçlara çevrildi.