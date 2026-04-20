Türkiye’yi yasa boğan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından televizyon kanalları yayın politikalarında değişikliğe gitti. Toplumda büyük üzüntü yaratan olaylar sonrası dizilerin yerine tematik ve duyarlılık odaklı yayınlar tercih edilmeye başlandı.

“Teşkilat” Bu Hafta Yayınlanmadı

Teşkilat dizisinin yeni bölümü, 19 Nisan Pazar akşamı yayın akışından çıkarıldı. Pazar akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan dizi yerine, TRT 1 ekranlarında “Çin Seddi” adlı yabancı sinema filmi izleyiciyle buluştu.

Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

TİMS&B Productions imzası taşıyan, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu dizinin, önümüzdeki günlerde kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

TRT 1’de Diğer Diziler de Ertelendi

Öte yandan Gönül Dağı ve Taşacak Bu Deniz gibi yüksek izlenme oranlarına sahip yapımlar da bu hafta yayın akışından çıkarıldı.

Yayın Politikalarında Duyarlılık Dönemi

Uzmanlara göre, yaşanan trajik olayların ardından televizyon kanallarının bu tür kararlar alması, toplumsal hassasiyet açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yayın akışındaki bu değişikliklerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.