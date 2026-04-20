Türkiye’nin önemli tatlı su kaynaklarından İznik Gölü’nde su seviyesi, yağışlı geçen kış ve ilkbahar aylarına rağmen artış göstermedi. Marmara Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin ise 5’inci büyük doğal gölü olan İznik Gölü’nde son yıllarda yaşanan su kaybı dikkat çekiyor.

Yağışlar Barajları Doldurdu, Göl Aynı Kaldı

Geçtiğimiz yaz kuruma noktasına gelen göl için beklenen toparlanma gerçekleşmedi. Nilüfer Barajı ve Doğancı Barajı kış ve ilkbahar yağışlarıyla doluluk oranını artırırken, aynı yağışların İznik Gölü’ne katkı sağlamadığı görüldü.

Aralık 2025 ile güncel dron görüntülerinin karşılaştırılması da göldeki su seviyesinin neredeyse aynı kaldığını ortaya koydu.

“Tek Mevsimlik Yağış Yeterli Değil”

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Efsun Dindar, İznik Gölü’nün hem biyoçeşitlilik hem de coğrafi konumu açısından kritik bir sulak alan olduğunu vurguladı.

Gölde uzun süredir “su bütçesi bozukluğu” yaşandığını belirten Dindar, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çok yıllık bir dengesizlik söz konusu. Bu nedenle sadece bir sezonluk yağışla gölde toparlanma beklemek mümkün değil. Gölün su bütçesi doğru hesaplanmalı ve sürekli takip edilmeli.”

Tarımsal Sulama Baskısı Öne Çıkıyor

İznik Gölü’nün tarımsal sulama ve sanayi faaliyetleri nedeniyle ciddi baskı altında olduğunu ifade eden Dindar, çözümün havza bazlı su yönetimi olduğunu söyledi.

Gölü korumak için alınması gereken önlemleri sıralayan Dindar, özellikle tarımsal sulama baskısının azaltılması gerektiğine dikkat çekti:

“Göle giren ve çıkan su miktarını hem yer istasyonları hem de uydu verileriyle izlemeliyiz. Sadece yağış beklemek çözüm değil, stratejik bir eylem planına ihtiyaç var.”

Yaz Ayları İçin Kuraklık Uyarısı

Uzmanlar, yaz aylarında su seviyesinin daha da düşmesi halinde ciddi çevresel sorunlar yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Gölü besleyen yeraltı sularının kontrolsüz kullanımı ve artan buharlaşma, sudaki oksijen seviyesini kritik düzeye çekebilir.

Bu durumun, gölde yaşayan balık türleri ve diğer su canlıları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

İznik Gölü İçin Acil Eylem Planı Çağrısı

Uzmanlara göre İznik Gölü’nün korunması için kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli, sürdürülebilir ve bilim temelli bir su yönetimi politikası hayata geçirilmeli. Aksi halde Türkiye’nin önemli doğal miraslarından biri olan gölde ekolojik riskler daha da büyüyebilir.