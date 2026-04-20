XXI yüzyılda medeniyetler arası diyalogun giderek daha fazla önem kazandığı bir dönemde, Taşkent’te inşa edilen İslam Medeniyeti Merkezi yalnızca ulusal ölçekte değil, uluslararası alanda da önemli bir ilmî ve kültürel merkez olarak öne çıkmaktadır. Bu merkez, Doğu’nun zengin ilmî mirasını modern teknolojiler aracılığıyla yeniden yorumlayarak İslam medeniyetinin insanlık tarihindeki yerini geniş kitlelere aktarmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda ziyaretçilere tarihi adeta 'yaşayarak' deneyimleme imkânı sunan benzersiz bir mekândır.

Merkezin kuruluşu ve inşa süreci

Merkezin kurulması fikri 2017 yılında Özbekistan Cumhurbaşkanı tarafından ortaya atılmış ve kısa sürede uluslararası bir proje niteliği kazanmıştır. İnşaat çalışmaları 2017–2019 yıllarında başlamış, yaklaşık 8–9 yıl süren kapsamlı bir sürecin ardından 2026 yılında tamamlanmıştır.

Bu uzun süreç; yapının karmaşık mimari çözümleri, titizlikle hazırlanan ilmî konsepti ve on binlerce tarihî eserin toplanıp sistemli şekilde düzenlenmesiyle yakından ilişkilidir. Projeye yerli ve yabancı yüzlerce uzmanın katkı sağlaması, merkezin güçlü bilimsel temellere dayanmasını mümkün kılmıştır.

Mimari ölçekte büyüklük ve küresel konumu

Merkez, Taşkent’teki Hazreti İmam Kompleksi içerisinde yer almakta olup 10 hektardan fazla bir alanı kaplamaktadır. Üç katlı yapı, 40-42 bin metrekarelik toplam kullanım alanına sahiptir. 65 metre yüksekliğindeki görkemli kubbesi ise yapının en dikkat çekici unsurlarından biridir.

Bu özellikleriyle merkez, yalnızca Orta Asya’nın değil, dünyanın en büyük İslam kültür merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Hatta mimari ve işlevsel ölçekteki büyüklüğü nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı’na aday gösterilmesi de gündeme gelmiştir.

Ayrıca 2026 yılında uluslararası alanda prestijli bir ödül olan Prix Versailles tarafından dünyanın en güzel müzeleri listesine dâhil edilmesi, merkezin küresel ölçekteki değerini bir kez daha ortaya koymuştur.

Zengin koleksiyon ve sergi anlayışı

Merkezin en güçlü yönlerinden biri, zengin ve kapsamlı koleksiyonudur. Burada:

-10 binden fazla nadir eser;

-yüzlerce tarihî el yazması;

-Kur’an-ı Kerim’in eşsiz nüshaları;

-Orta Asya âlimlerinin ilmî mirası ziyaretçilerin ilgisine sunulmaktadır.

Sergiler, 'Medeniyet — Şahsiyet — Keşif' anlayışı çerçevesinde kurgulanmış olup İslam medeniyetinin doğuşundan günümüze kadar uzanan süreç, dört ana tarihsel dönem üzerinden anlatılmaktadır.

Merkezde klasik müzecilik anlayışının ötesine geçilerek 3D ve VR teknolojileri, interaktif ekranlar ile sesli ve görsel efektler kullanılmaktadır. Bu sayede ziyaretçiler tarihi sadece görmekle kalmayıp onu hissedebilmektedir.

Bilimsel ve manevi boyutu

Merkezin temel hedefi, İslam’ı yalnızca dinî bir sistem olarak değil, aynı zamanda insanlık tarihine yön veren ilmî ve kültürel bir medeniyet olarak ele almaktır. Bu bağlamda matematik, tıp, astronomi ve felsefe alanlarında çığır açan çalışmalar gerçekleştiren Ebu Reyhan Biruni, İbni Sina ve Mirza Uluğ Bey gibi büyük âlimlerin katkıları kapsamlı şekilde tanıtılmaktadır.

Bunun yanı sıra merkez, uluslararası iş birliklerinin yürütüldüğü önemli bir platform olarak da faaliyet göstermektedir. Burada çeşitli uluslararası konferanslar düzenlenmekte, bilimsel araştırmalar yapılmakta ve UNESCO ile ISESCO gibi saygın kuruluşlarla ortak çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Merkez, ilmî yönünün yanı sıra güçlü bir manevi atmosfere de sahiptir. Ziyaretçilere kendi kökleri ve değerleri üzerine düşünme fırsatı sunar.

İslam Medeniyeti Merkezi, sıradan bir müze olmanın çok ötesinde; tarih, bilim ve modern düşüncenin buluştuğu eşsiz bir mekândır. Geniş kapsamı, ileri teknolojik altyapısı ve zengin mirası sayesinde yalnızca Özbekistan’ın değil, tüm İslam dünyasının önemli kültürel merkezlerinden biri hâline gelmiştir.

Günümüzde bu merkez, medeniyetler arası diyaloğu güçlendiren, tarihî mirası koruyan ve gelecek nesillere aktaran önemli bir ilmî platform olarak hizmet vermeye devam etmektedir.