Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar sürerken, olaylara ilişkin sosyal medya paylaşımları da yargının gündemine girdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, süreçlerin çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukların güvenliği ve toplum huzuruna yönelik hassasiyetleri doğrultusunda ilgili kurumların koordinasyon içinde çalıştığı vurgulandı.

Yayın yasağına rağmen paylaşımlar yapıldı

Açıklamada, yayın yasağına rağmen olay görüntülerini paylaşan, halk arasında korku ve panik oluşturabilecek içerikler yayan ve resmi açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik yanıltıcı bilgi paylaşan çok sayıda hesabın tespit edildiği belirtildi.

72 ilde 661 hesap hakkında işlem

Bu kapsamda 72 il Cumhuriyet Başsavcılığınca toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden 68’i tutuklanırken, 127 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 5 kişi hakkında Çocuk Koruma Kanunu kapsamında tedbir uygulanırken, 117 kişi ailelerine teslim edildi. 95 şüpheli için yakalama ve tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Binlerce hesaba erişim engeli

Ayrıca 249 şüphelinin gözaltında olduğu, toplam 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği açıklandı.

Okulları hedef gösteren hesaplara gözaltı

Yetkililer, özellikle okulları adres göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlar yapan hesaplara dikkat çekti. Bu kapsamda 275 okulu hedef gösterdiği belirlenen 389 hesap kullanıcısının gözaltına alındığı ve işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Soruşturmaların başta Ankara, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 81 ilde toplam 171 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü, sürecin ilgili bakanlıkların koordinasyonunda devam ettiği bildirildi.