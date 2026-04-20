BMD'den yapılan açıklamaya göre, derneğin üyeleri arasında gerçekleştirdiği mart ayı anket sonuçları paylaşıldı. Açıklamada sözlerine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, martta Ramazan Bayramı alışverişinin etkisiyle özellikle hazır giyim ve ayakkabı satışlarında önemli bir canlanma olduğunu belirtti.

Dernek üyesi markaların yüzde 79'unun mart ayında bir önceki aya göre adet satışlarını artırdığını, aynı dönemde cirosunu artıran üyelerin oranının ise yüzde 87 olduğunu ifade eden Öncel, 'Gerçekçi bir değerlendirme yapabilmek için biz cirodan çok adet satışına bakıyoruz. Mart ayında her beş markadan hemen hemen dördünün adet satışını artırması önemli. Özellikle hazır giyim ve ayakkabı markalarımız açısından mart ayının verimli geçtiğini söyleyebilirim.' değerlendirmesinde bulundu.

Öncel, yılın ilk aylarındaki daralma eğilimine rağmen Ramazan Bayramı alışverişiyle sektörde yeniden bir canlanma görüldüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

'Ramazan Bayramı alışverişinin etkisiyle martta ibrenin yeniden yukarı döndüğünü görüyoruz. Geçen ay hazır giyim markalarımızın yüzde 86'sı, ayakkabı markalarımızın ise yüzde 82'si adet satışlarını artırdı. Giyim markalarımızın yüzde 36'sının, ayakkabı markalarımızın ise yüzde 21'inin adet satışlarında yüzde 40 ve üzerinde artış olması sektöre moral verdi. Merkez Bankası verilerinde de anketimize paralel bir sonuç dikkat çekiyor. Merkez Bankası'na göre, martta giyim ve ayakkabı satışlarında kartlı işlem adedinin yüzde 40,6, harcama tutarının ise yüzde 41,3 arttığını görüyoruz. Artışta bayram alışverişinin yanı sıra şubata göre mart ayının üç gün daha uzun olmasının etkisini görmezden gelemeyiz. Yine de her şeye rağmen bayramın hazır giyim ve ayakkabı markalarımıza nefes aldırdığını söyleyebiliriz.'





Muhabir: Fahri Aksüt