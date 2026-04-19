Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddialarla ilgili kendilerine ulaşmış herhangi bir resmi bildirim bulunmadığı vurgulandı.

“Süreç Yeni Değil”

Açıklamada, haberlere konu olan dosyanın yeni olmadığı belirtilerek, 2022 yılından bu yana devam eden teknik ve hukuki bir sürecin parçası olduğu ifade edildi. Dosyanın halen tahkim aşamasında olduğu kaydedildi.

“Kesinleşmiş Karar Yok”

ABB, süreçle ilgili kesinleşmiş bir yargı kararının bulunmadığını ve kamu zararına ilişkin verilmiş nihai bir hükmün de olmadığını belirtti.

“Kamuoyu Yanıltılıyor”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Devam eden bir sürecin sonuçlanmış gibi sunulması, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı çabasıdır.”

Belediye ayrıca, konuyla ilgili resmi bir belge ulaşması halinde kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirileceğini bildirdi.