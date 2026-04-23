Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim görevlisi Yılmaz Sevgül, doğa sporlarına olan ilginin giderek arttığını ancak bu ilginin çoğu zaman bilinçsiz şekilde gerçekleştiğini ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan etkileyici görüntülerin insanları motive ettiğini söyleyen Sevgül, bu durumun kazaları da beraberinde getirdiğini vurguladı.

“Doğanın kuralları hafife alınamaz”

Yaklaşık 32 yıllık deneyime sahip olan Sevgül, doğanın kendine özgü kuralları olduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:

“Eğitim almadan yapılan her doğa aktivitesi ciddi risk taşır. İnsanlar doğaya yabancılaşmış durumda ve bu kurallar göz ardı edildiğinde hem kendilerine hem de doğaya zarar veriyorlar.”

Trekking bile ciddi hazırlık gerektiriyor

Sevgül, trekking ve hiking gibi basit görülen doğa aktivitelerinin bile aslında ciddi bilgi, ekipman ve hazırlık gerektirdiğini belirtti. Doğada nasıl davranılması gerektiğinin öğrenilmesinin önemine değinen Sevgül, çevreye saygının da bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Amaç doğayı yaşamak değil, görüntü elde etmek

Sosyal medya kullanımının doğa sporlarındaki riskleri artırdığına dikkat çeken Sevgül, birçok kişinin doğayı deneyimlemek yerine fotoğraf ve video çekmeye odaklandığını ifade etti. Antalya’daki Tazı Kanyonu gibi bölgelerde uçurum kenarında fotoğraf çekmeye çalışanların ciddi kazalar geçirdiğini hatırlattı.

İlk yardım ve GPS hayati önem taşıyor

Doğada karşılaşılabilecek acil durumlar için hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Sevgül, şu tavsiyelerde bulundu:

112 Acil Çağrı Merkezi mutlaka bilinmeli

GPS cihazı veya konum bilgisi paylaşımı yapılabilmeli

İlk yardım eğitimi alınmalı

Sevgül, “İlk yardımın amacı durumu kötüleştirmemektir. Doğada bu bilgi hayat kurtarır” dedi.

Hava durumu ihmal edilmemeli

Ani hava değişimlerinin doğa sporlarında büyük risk oluşturduğunu belirten Sevgül, özellikle yıldırımlı havalarda açık alanda bulunmanın tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Doğaya çıkmadan önce hava durumunun detaylı şekilde analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Eğitim almadan doğaya çıkmayın”

Doğa sporlarına ilgi duyanlara çağrıda bulunan Sevgül, faaliyetlerin mutlaka eğitim alınarak ve uygun ekipmanla yapılması gerektiğini belirtti. Federasyonlar, kulüpler ve resmi kurumlar aracılığıyla eğitim alınmasının önemine değinerek, bilinçsiz yapılan aktivitelerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.