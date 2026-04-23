Heyet, Anıtkabir’de yer alan Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine ulaştı. Bakan Tekin tarafından mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, 23 Nisan’ın anlam ve önemine yakışır şekilde gerçekleştirildi.

“Çocuklarımız Geleceğimizin Teminatı”

Törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Tekin, yazdığı mesajda çocukların Türkiye’nin geleceği olduğunu vurgulayarak, milli birlik ve beraberlik ruhunun güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Mesajında, “Zamanın ruhunu kavrayan, köklerinden güç alan ve insanlığa açık bireyler yetiştirmek başlıca görevimizdir” ifadelerine yer veren Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın çocukların gelişimi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini belirtti.

23 Nisan Etkinlikleri Devam Ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Nisan ayı boyunca “Maarifin Kalbinde Çocuk” temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, bu etkinliklerle çocukların sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye genelinde kutlamalar devam ederken, Anıtkabir ziyareti günün en anlamlı programlarından biri olarak öne çıktı.