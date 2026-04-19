FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Finali

21.00 – Galatasaray Çağdaş Faktoring – Fenerbahçe Opet
(Zaragoza / İspanya)

Voleybol Sultanlar Ligi Finali

19.00 – VakıfBank – Fenerbahçe Medicana
(VakıfBank Spor Sarayı)

Beşiktaş kafilesi Samsun'da
Süper Lig

  • 14.30 – Kasımpaşa – Alanyaspor
  • 17.00 – Samsunspor – Beşiktaş
  • 20.00 – Trabzonspor – Başakşehir FK

1. Lig

Günün tamamında 9 karşılaşma oynanacak. Bodrum FK, Bandırmaspor, Çorum FK, Iğdır FK ve diğer ekipler sahaya çıkacak.

Basketbol Süper Ligi

  • 13.00 – Büyükçekmece – Erokspor
  • 15.30 – Fenerbahçe Beko – Trabzonspor
  • 18.00 – Petkimspor – Manisa Basket

İstanbul Yarı Maratonu

09.15 – İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından düzenlenen yarı maraton koşulacak.

19 Nisan Pazar günü, Türkiye’de spor gündemi derbi maçlar, Avrupa finali ve büyük organizasyonlarla oldukça yoğun geçecek.

Muhabir: HABER MERKEZİ