FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Finali
21.00 – Galatasaray Çağdaş Faktoring – Fenerbahçe Opet
(Zaragoza / İspanya)
Voleybol Sultanlar Ligi Finali
19.00 – VakıfBank – Fenerbahçe Medicana
(VakıfBank Spor Sarayı)
Süper Lig
- 14.30 – Kasımpaşa – Alanyaspor
- 17.00 – Samsunspor – Beşiktaş
- 20.00 – Trabzonspor – Başakşehir FK
1. Lig
Günün tamamında 9 karşılaşma oynanacak. Bodrum FK, Bandırmaspor, Çorum FK, Iğdır FK ve diğer ekipler sahaya çıkacak.
Basketbol Süper Ligi
- 13.00 – Büyükçekmece – Erokspor
- 15.30 – Fenerbahçe Beko – Trabzonspor
- 18.00 – Petkimspor – Manisa Basket
İstanbul Yarı Maratonu
09.15 – İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından düzenlenen yarı maraton koşulacak.
19 Nisan Pazar günü, Türkiye’de spor gündemi derbi maçlar, Avrupa finali ve büyük organizasyonlarla oldukça yoğun geçecek.
Muhabir: HABER MERKEZİ