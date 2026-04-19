Keçiören Belediyesi tarafından çevre bilincini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören öğrencilere yönelik çevre ve sıfır atık eğitimi verildi.

7 farklı eğitim merkezinde eş zamanlı gerçekleştirilen programda öğrencilere çevre sorunları, bu sorunlara karşı alınabilecek önlemler ve geri dönüştürülebilir atık türleri anlatıldı. Eğitimlerde, atıkların kaynağında nasıl ayrıştırılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Yarışmalara katılım çağrısı

Eğitim kapsamında öğrencilere Keçiören’de uygulanan geri dönüşüm sistemi hakkında bilgi verilirken, belediyenin çevre alanında yürüttüğü projeler de tanıtıldı. Ayrıca “Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması” hakkında bilgilendirme yapılarak öğrencilerin çevre projelerine aktif katılım sağlamasının önemi vurgulandı.

Ekoloji ve ekonomiye katkı vurgusu

Programda çevre kirliliği, atık türleri, düzensiz depolamanın zararları ve atıkların bertaraf yöntemleri gibi başlıklar ele alındı. Sıfır atık sisteminin işleyişi ve atık hiyerarşisi anlatılırken, geri dönüşümün hem ekolojik hem de ekonomik açıdan sağladığı katkılar da örneklerle aktarıldı.