Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda dere yataklarında biriken evsel atıklar temizlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 2 ton 50 kilogram atık toplandı.

Üreme Göçü Öncesi Önemli Çalışma

15 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı kapsamında inci kefalinin üreme göçü öncesi doğal yaşam alanları temizlenerek su akışının daha sağlıklı hale getirilmesi sağlandı.

Farkındalık Çalışmaları Sürüyor

Yetkililer, sadece temizlik değil aynı zamanda çevre bilinci oluşturmak için farkındalık çalışmalarının da devam edeceğini belirtti. Amaç, endemik türün korunarak neslinin sürdürülebilir şekilde devam etmesini sağlamak.

Van Gölü ekosistemi için kritik öneme sahip inci kefali göçü, yapılan çevre düzenlemeleriyle birlikte daha güvenli bir şekilde devam edecek.