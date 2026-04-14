Yayımlanan duyuruya göre alımlar:
- 2.500 imam hatip
- 709 Kur’an kursu öğreticisi
olmak üzere toplam 3.209 kişiyi kapsıyor.
Başvurular Nisan Ayında
Adaylar başvurularını 20 Nisan - 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında Diyanet’in resmi sınav sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Başvurular sadece online olarak yapılacak.
KPSS Şartı ve Puan Türleri
Başvuru yapacak adayların:
- Lisans için KPSSP124
- Ön lisans için KPSSP123
- Ortaöğretim için KPSSP122
puan türlerinden en az 50 puan almış olması gerekiyor.
Sözlü Sınav Yapılacak
Başvuruların ardından, kontenjanın 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sınavda adaylara:
- Kur’an-ı Kerim (70 puan)
- Dini bilgiler (20 puan)
- Hitabet (10 puan)
alanlarında değerlendirme yapılacak.
Başarı Şartı: En Az 70 Puan
Adayların başarılı sayılabilmesi için sözlü sınavdan en az 70 puan alması gerekiyor. Başarı sıralaması sözlü sınav puanına göre belirlenecek.
Eğitim Diyanet Akademisi’nde
Sınavı kazanan adaylar, Diyanet Akademisi’nde mesleki eğitime alınacak. Eğitim süresince adaylara maaş niteliğinde ödeme yapılacak ve tüm ihtiyaçları karşılanacak.
Mecburi Hizmet ve Atama Detayları
Eğitimini tamamlayan adaylar sözleşmeli olarak atanacak. Atanan personel:
- 3 yıl görev yerini değiştiremeyecek
- Eğitim süresi kadar mecburi hizmet yapacak
Dikkat Çeken Şartlar
- Adaylar sadece bir kadro için başvuru yapabilecek
- Hafız kadroları için hafızlık şartı aranacak
- Hali hazırda aynı unvanda çalışanlar başvuramayacak