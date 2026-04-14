Yayımlanan duyuruya göre alımlar:

2.500 imam hatip

709 Kur’an kursu öğreticisi

olmak üzere toplam 3.209 kişiyi kapsıyor.

Başvurular Nisan Ayında

Adaylar başvurularını 20 Nisan - 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında Diyanet’in resmi sınav sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Başvurular sadece online olarak yapılacak.

KPSS Şartı ve Puan Türleri

Başvuru yapacak adayların:

Lisans için KPSSP124

Ön lisans için KPSSP123

Ortaöğretim için KPSSP122

puan türlerinden en az 50 puan almış olması gerekiyor.

Sözlü Sınav Yapılacak

Başvuruların ardından, kontenjanın 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sınavda adaylara:

Kur’an-ı Kerim (70 puan)

Dini bilgiler (20 puan)

Hitabet (10 puan)

alanlarında değerlendirme yapılacak.

Başarı Şartı: En Az 70 Puan

Adayların başarılı sayılabilmesi için sözlü sınavdan en az 70 puan alması gerekiyor. Başarı sıralaması sözlü sınav puanına göre belirlenecek.

Eğitim Diyanet Akademisi’nde

Sınavı kazanan adaylar, Diyanet Akademisi’nde mesleki eğitime alınacak. Eğitim süresince adaylara maaş niteliğinde ödeme yapılacak ve tüm ihtiyaçları karşılanacak.

Mecburi Hizmet ve Atama Detayları

Eğitimini tamamlayan adaylar sözleşmeli olarak atanacak. Atanan personel:

3 yıl görev yerini değiştiremeyecek

Eğitim süresi kadar mecburi hizmet yapacak

Dikkat Çeken Şartlar

Adaylar sadece bir kadro için başvuru yapabilecek

Hafız kadroları için hafızlık şartı aranacak

aranacak Hali hazırda aynı unvanda çalışanlar başvuramayacak