AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar” temalı İdeathon Yarışması finalinde konuşan Erdoğan, aile yapısının korunmasının kritik önem taşıdığını vurguladı. Erdoğan, bireyden aileye, aileden millete uzanan yapının korunmasının uzun vadeli toplumsal istikrar açısından hayati olduğunu ifade etti.

81 İlden Yoğun Katılım

Programa 81 ilden 264 takım ve 1302 yarışmacının katıldığını belirten Erdoğan, farklı yaş gruplarından katılımcıların ortak fikir üretmesinin önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Finale kalan 15 takımın aylar süren çalışmalar sonucunda seçildiğini dile getirdi.

“Teşkilatlar Süreçlerde Etkin Rol Oynuyor”

AK Parti teşkilatlarının karar alma süreçlerinde aktif rol oynadığını vurgulayan Erdoğan, kadın ve gençlik kollarının politika üretiminde önemli bir aktör olduğunu belirtti.

Aile Politikalarında Yeni Dönem

Hükümetin aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarına değinen Erdoğan, 2024 yılında Nüfus Politikaları Kurulu’nun kurulduğunu, 2025’in “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlattı. Ayrıca 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus 10 Yılı” olarak planlandığını açıkladı. “Aile ve Gençlik Fonu” ile gençlerin desteklendiğini ifade etti.

Bağımlılık Uyarısı: “Ciddi Artış Var”

Bağımlılık türlerinde ciddi artış yaşandığını belirten Erdoğan, özellikle dijital bağımlılık, sanal bahis ve sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisine dikkat çekti. Ekran bağımlılığı ve “sonsuz kaydırma” alışkanlığının çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler oluşturduğunu söyledi.

Tütün ve Kumar Vurgusu

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde 1,25 milyar kişinin tütün kullandığını aktaran Erdoğan, her yıl 8 milyondan fazla insanın bu nedenle hayatını kaybettiğini ifade etti. Türkiye’de de sigaraya başlama yaşının düştüğünü söyledi.

Kumar ve sanal bahis bağımlılığına da değinen Erdoğan, bu alanlarda mücadele için eylem planlarının devreye alındığını belirtti.

“Ekonomiye 78 Milyar Dolarlık Yük”

Yeşilay verilerine göre bağımlılıkların Türkiye ekonomisine yıllık maliyetinin 78 milyar dolar olduğunu söyleyen Erdoğan, bu durumun hem sağlık hem ekonomi açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Mücadele Çok Boyutlu Olmalı

Bağımlılıkla mücadelenin sadece devlet eliyle yürütülemeyeceğini belirten Erdoğan, toplumun tüm kesimlerinin sürece dahil olması gerektiğini vurguladı.