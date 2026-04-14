Çelik, terör örgütünün silah bıraktığını doğrulayacak bir devlet mekanizmasının reddedilmesi halinde sürecin ilerleyemeyeceğini belirterek,

“Çözümden yana gibi gözüküp çözüm karşıtı bir algoritma üretmek budur. Teyit mekanizmasını yük olarak görmek, silah bırakmaya karşı olmaktır” dedi.

MYK gündeminde bölgesel krizler var

Toplantıda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın tarafından sunum yapıldığını aktaran Çelik, İran, İsrail, Gazze, Lübnan ve Irak’taki gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığını söyledi. “Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge” hedefinin de gündemin ana başlıklarından biri olduğunu ifade etti.

“Barış görüşmeleri devam etmeli”

ABD, İsrail ve İran arasında İslamabad’da yapılan görüşmelere değinen Çelik, ilk turdan sonuç çıkmamasının normal olduğunu belirterek barış sürecinin sürmesi gerektiğini vurguladı.

Çelik, “Böylesine karmaşık konularda ilk turda sonuç beklemek doğru değil. Ateşkesin korunması ve görüşmelerin devam etmesi kritik önemde” ifadelerini kullandı.

İsrail’e sert eleştiri

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun politikalarını eleştiren Çelik, İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’daki tutumunun bölgesel ve küresel güvenliği tehdit ettiğini söyledi. Türkiye’nin barış için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti.

“Türkiye’nin birlik mesajı önemli”

Türkiye’de siyasi partilerin İsrail’e karşı ortak duruş sergilediğini ifade eden Çelik, bu birlikteliğin uluslararası mesaj açısından önemli olduğunu söyledi.

Lafarge davası ve “teröre destek” vurgusu

Fransa’da Lafarge hakkında verilen mahkûmiyet kararına değinen Çelik, bu davanın bazı Batılı yapıların terörle ilişkisini ortaya koyduğunu ifade etti.

Uganda açıklaması: “Dostluk mesajıdır”

Uganda Genelkurmay Başkanı’nın açıklamalarına da değinen Çelik, Türkiye ile Uganda arasında herhangi bir sorun olmadığını belirterek, Türkiye’den giden mesajın dostluk mesajı olduğunu söyledi.

“Odak PKK’nın feshi”

Çelik, açıklamasının sonunda terörle mücadelede ana hedefin PKK’nın tamamen feshedilmesi ve silah bırakması olduğunu vurguladı. Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için teyit mekanizmasının şart olduğunu yineledi.