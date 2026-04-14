Tunceli merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Elazığ ve Tunceli’de belirlenen 13 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Güvenlik birimlerinin koordineli çalışmasıyla yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan İsimler

Operasyonda dikkat çeken isimler arasında Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Z.A., eski polis olan üvey babası E.Y., annesi C.Y. ile birlikte dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu M.T.S. de yer aldı. Ayrıca G.E., S.G., S.Ö., C.A. ve N.A. isimli şüpheliler de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Soruşturma Cinayet Şüphesiyle Derinleştirildi

5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin soruşturma, yeni bulgular doğrultusunda cinayet şüphesiyle genişletildi. Yetkililer, dosyada elde edilen yeni deliller ışığında operasyonların devam edebileceğini belirtti.

Çalışmalar Sürüyor

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gelişmelere sahne olması bekleniyor.