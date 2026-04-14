Kaza, saat 22.00 sıralarında Yalı Bulvarı Yunuslar mevkisinde meydana geldi. A.K. (22) yönetimindeki otomobil ile Mehmet Akif Karaoğlu’nun kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Sağlık Ekipleri Olay Yerinde Ölümünü Belirledi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları kontrolde Karaoğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç sürücünün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Sürücü Gözaltına Alındı

Kazaya karışan otomobil sürücüsü A.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.