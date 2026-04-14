Sınırlı Sorumlu Altındağ Gençlik Konut Yapı Kooperatifi’nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 17/05/2026 Pazar günü saat 13.00 de Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı Gençlik Parkı İçi No: 14/48 (Emirgan Çay Bahçesi arkası) Türkiye Spor Yazarları Derneği salonunda Ulus-Ankara adresinde yapılacaktır.
İlan olunur.
Yahya Erbaş Abdülkadir Sarı Eyyüp EREN
Muhasip Üye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkanı
GÜNDEM:
1- Açılış, yoklama, divanın oluşturulması ve saygı duruşu
2- 2025 Yılı çalışma raporları ile gelir gider hesapları ve bilançonun görüşülmesi
a- Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi
b- Gelir gider hesapları ile bilançonun okunması ve görüşülmesi
c- Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
3- Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası
a- Yönetim kurulunun ibrası
b- Denetim kurulunun ibrası
4- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek yetkilerin belirlenmesi
5- Yönetim ve Denetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi
6- Kooperatif Arsası üzerinde yapılacak faaliyetlerin görüşülmesi
7- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri ve sürelerinin belirlenmesi.
8- 2026 yılı tahmini Gelir ve gider bütçesinin belirlenmesi ile ortaklar tarafından ödenecek aidat tutarı ve ödeme sürelerinin belirlenmesi
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış