Olay, 2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin dünyaya gelen kızları Deniz Esin Bozoklar’ın, yenidoğan servisinde görevli hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık tarafından henüz 5 günlükken darbedildiği ve bu nedenle bedensel ile zihinsel engelli kaldığı öne sürüldü.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan hemşire Bağrıyanık’ın yargılanmasına devam edildi.

Sanıktan “Refleks” Savunması

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken, tutuklu sanık Hazel Dırık Bağrıyanık cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mahkemede savunma yapan Bağrıyanık, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, “Çok pişmanım. Bir anlık refleks sonucu gerçekleşti. Asla zarar verme niyetim yoktu” ifadelerini kullandı.

ATK Raporu Dosyaya Girdi

Duruşmada hakim, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun mahkeme dosyasına eklendiğini açıkladı. Raporun, bebeğin sağlık durumuna ve oluşan hasara ilişkin tespitleri içerdiği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki deliller ve yeni giren rapor doğrultusunda yargılamanın süreceğini belirtti.