Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında il ticaret müdürlükleri tarafından kapsamlı incelemeler gerçekleştirildiği belirtildi.

Ankara’da Denetimler: Fiyatlar Katlandı

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 6 ve 7 Nisan’da yapılan denetimlerde, marketlerin sebze ve meyve reyonlarındaki fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden incelendi.

Denetimlerde dikkat çeken bazı fiyat farkları şöyle:

Çarliston biber: 42 TL’den alınıp 249,67 TL’ye satıldı

Pancar: 15 TL’den alınıp 79,95 TL’ye satıldı

Dolmalık biber: 63,33 TL’den alınıp 249,67 TL’ye satıldı

Maydanoz: 5 TL’den alınıp 19,95 TL’ye satıldı

Ayrıca zencefilin 53,5 TL’den alınıp 196 TL’ye, kırmızı biberin 75 TL’den alınıp 286,33 TL’ye satıldığı belirlendi.

Toplamda 13 farklı zincir markete ait 94 şubede, ayrıca 11 farklı firmaya ait 72 şubede yapılan incelemelerde çok sayıda üründe fahiş fiyat artışı tespit edildi.

İzmir’de Üreticiden Tüketiciye Büyük Fiyat Farkı

İzmir’de yapılan denetimlerde ise tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat değişimleri incelendi.

Öne çıkan bazı tespitler:

Patates: 5 TL’den alınıp 28,99 TL’ye satıldı

Sivri biber: 50 TL’den alınıp 249,99 TL’ye kadar çıktı

Limon: 18 TL’den alınıp 129,95 TL’ye satıldı

Ayva: 30 TL’den alınıp 225 TL’ye sunuldu

Elma: 30 TL’den alınıp 99,99 TL’ye satıldı

Yetkililer, bu veriler doğrultusunda bazı işletmelerin haksız fiyat artışı yaptığına kanaat getirdi.

Antalya’da da Benzer Tablo

Antalya’da yapılan denetimlerde de benzer şekilde üretici, komisyoncu ve market fiyatları karşılaştırıldı.

Bazı ürünlerdeki fiyat farkları:

Lahana: 15 TL’den alınıp 38 TL’ye satıldı

Patlıcan: 35 TL’den alınıp 67 TL’ye satıldı

Taze fasulye: 160 TL’den alınıp 300 TL’ye satıldı

Domates: 55 TL’den alınıp 135 TL’ye satıldı

Mandalina: 20 TL’den alınıp 69,95 TL’ye sunuldu

Yapılan incelemeler sonucunda birçok üründe yüksek oranlı fiyat artışı tespit edildi.

Kurula Sevk Edildi

Ticaret Bakanlığı, elde edilen bulgular doğrultusunda ilgili işletmeler hakkında idari yaptırımların uygulanması için dosyayı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk ettiğini açıkladı.