Olay, Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 317. Sokak’ta meydana geldi. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan 46 FP 645 plakalı minibüsün sürücüsü K.A., aracını bırakıp kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı.

Yapılan kontrollerde sürücünün 3,27 promil alkollü olduğu tespit edildi. K.A.’ya dur ihtarına uymama, ikinci kez alkollü araç kullanma, sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanma gibi ihlallerden toplam 450 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 3 ay önce de alkollü araç kullanmaktan el konulduğu, bugünkü ceza ile birlikte sürücünün ehliyetine el konma süresinin 2 yıla uzatıldığı öğrenildi. Ayrıca minibüs, 60 gün süreyle trafikten men edildi.