Oturumda, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden tarihçi ve yazar İlber Ortaylı’nın adının Çankaya ilçesi Yücetepe Mahallesi’ndeki 84. Cadde’ye verilmesine ilişkin önerge ele alındı. AK Parti, MHP ve CHP’li meclis üyelerinin ortak önergesi doğrultusunda, cadde adı “Prof. Dr. İlber Ortaylı Caddesi” olarak değiştirilmesi kararı, oturuma katılan 110 üyenin oybirliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi sınırlarında bulunan Çarşıyolu Caddesi’nin adı “Ankaragücü Caddesi” olarak değiştirilmesi önergesi de meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, M5 Kızılay-Dikmen-Oran, M4 Şehitler-Forum ve M2 Çayyolu ile M3 Sincan raylı sistem hatlarının yapım işlerinin 2026 yılı yatırım programına alınması başkanlık yazısı da oybirliğiyle kabul edildi.

Oturumda konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçenin mevcut sorunlarını gündeme taşıdı.