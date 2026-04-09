Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in Gazze’de düzenlediği saldırıları eleştirerek, “Katil İsrail, kirli emellerine ulaşamadığında dünyayı ateşe vermeye kalkan oyun bozan ukala bir serseri gibi davranmakta; her türlü insani değerden sıyrılmış, gözü dönmüş bir canilikle masum sivillere ve basın mensuplarına saldırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Artık sözün bittiği yerdeyiz; tekdir ile uslanmayan bu barbarlığın sonunun getirilmesi, küresel barış ve insanlık onuru için kaçınılmaz bir zorunluluktur” diyen Acar, mesajını şöyle sürdürdü:

“İnanıyoruz ki 'Daha Adil Bir Dünya Mümkündür' ve Türkiye, bu evrensel adalet için sonuna kadar mücadele etmeye devam edecektir.”

Acar’ın paylaşımı, Gazze’deki saldırıların uluslararası toplum tarafından da dikkatle takip edilmesi ve Türkiye’nin evrensel adalet mücadelesinin önemine vurgu yapması açısından büyük önem taşıyor.