Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses, safra kesesi iltihabı nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin yapılan son açıklamada, tedaviye olumlu yanıt verdiği ve ameliyat planlandığı bildirildi.

Doktorundan Açıklama: “Genel Durumu İyi”

Tatlıses’in doktoru Engin Çakmakçı, sanatçının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Hastamız İbrahim Tatlıses’in bilinci açık, genel durumu iyi. Safra kesesi iltihabı nedeniyle yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Antibiyotiğe yanıt alıyoruz, bu seyir devam ederse önümüzdeki hafta ameliyat planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Antibiyotik Tedavisine Olumlu Yanıt

Geçtiğimiz günlerde enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Tatlıses’in tedavi sürecinin kontrollü şekilde devam ettiği öğrenildi. Doktorların, enfeksiyon değerlerini düşürmeye odaklandığı ve antibiyotik tedavisinden olumlu sonuç alındığı belirtildi.

Ameliyat Gündemde

Sağlık durumunun stabil seyretmesi halinde, önümüzdeki hafta cerrahi müdahale planlanıyor. Operasyonun, enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra gerçekleştirileceği ifade edildi.

Ailesi ve Sevenleri Yanında

Yoğun bakımda tedavisi süren sanatçının ailesi ve yakın çevresi süreci yakından takip ediyor. İbrahim Tatlıses’in hayranları ise sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşmayı sürdürüyor.