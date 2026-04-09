Kamuoyunda “ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu” olarak bilinen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, yurt dışından açıklama yaptı.

Yaklaşık 3 aydır mesleki çalışmaları nedeniyle Avustralya’da bulunduğunu belirten Sivrioğlu, söz konusu kararı burada öğrendiğini ifade etti.

Türkiye’ye dönüş için biletini aldığını açıklayan ünlü şef, “Ülkesini seven bir vatandaş olarak devletimizin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalarda her türlü sorumluluğu yerine getirmekten onur duyarım” dedi.

Soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü isim hakkında işlem yapıldığı öğrenilirken, Somer Sivrioğlu’nun Türkiye’ye gelerek yetkili birimlere ifade vermesi bekleniyor.