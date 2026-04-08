Mustafa Varank, Kanal D’de yayınlanan Eşref Rüya dizisinde “Kadir Baba” karakterine hayat veren Görkem Sevindik’e destek verdi. Varank, Sevindik’in Filistin meselesinde vicdani ve yüreklı bir tutum sergilediğini belirterek, benzer güçlü seslerin yükselmesini temenni etti.

Filistin meselesine dikkat çekti

Sevindik, İsrail Meclisi’nin cezaevlerindeki Filistinlilere yönelik idam yolunu açan yasasını eleştirerek sosyal medyada şunları paylaştı:

“İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? Lütfen susmayalım. Her yerde zulme karşıyım.”

Bu paylaşım, hem Türkiye’de hem de dizinin izlendiği İsrail’de büyük dikkat çekti.

İsrail’den tepki

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, videolu bir mesaj ile Sevindik’e yanıt verdi. Bakan Gvir, Sevindik’e yönelik şunları söyledi:

“Eşref Rüya’daki Kadir… Hiçbir zaman ‘Kadir Baba’ olamayacaksın. Biz İsrail’de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli.”

Bu açıklama sonrası İsrailli sosyal medya kullanıcıları Sevindik’e yönelik eleştirilerde bulundu. Türkiye’den ise sanatçıya destek paylaşımları yükseldi.

Varank: Sonuna kadar yanındayız

Türkiye’den destek açıklamalarından biri de Mustafa Varank’ten geldi. Varank, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Siyonist zihniyetin özellikle sinema dünyasındaki küresel hegemonyasına karşı vicdani ve yürekli tutum sergileyen sanatçımızın sonuna kadar yanındayız. Bu durumun benzer güçlü seslerin yükselmesine vesile olmasını diliyorum.”