Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal İnovasyon Araştırma Merkezi (ASBÜ-SİM) ev sahipliğinde düzenlenen “Yerel Yönetimlerde Sosyal İnovasyon ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Paydaş Toplantısı”, geniş ve çok paydaşlı bir katılımla gerçekleştirildi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, özel sektör, sivil toplum temsilcileri ve gençlerin katıldığı programda; uzman sunumları, deneyim paylaşımları ve geleceğe yönelik iş birliği modelleri ele alınarak kapsamlı bir ortak akıl çalıştayı yürütüldü.

SOSYAL İNOVASYON EKOSİSTEMİ MASAYA YATIRILDI

Programın açılış konuşmasını yapan ASBÜ Sosyal İnovasyon Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erdal Akdeve, sosyal inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin çerçevesini ortaya koydu. Yerel yönetimlerin bu ekosistemde üstlendiği kritik role dikkat çeken Akdeve, kurumsal iş birliklerinin önemini vurguladı.Toplantının önemli çıktılarından biri olarak Ankara Sosyal İnovasyon Ajansı’nın hayata geçirildiği de kamuoyuna duyuruldu.

YEREL YÖNETİMLERDE YENİ DÖNEM: “ÇÖZÜM KOLAYLAŞTIRICI” MODEL

Protokol konuşmalarında söz alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, günümüzün karmaşık sosyal sorunlarının geleneksel yöntemlerle çözülemeyeceğini belirtti. Çokakoğlu, Ankara Sosyal İnovasyon Ajansı’nın veri temelli ve etik odaklı yaklaşımıyla kentsel sorunlara çözüm üreten stratejik bir merkez olacağını ifade ederek, yerel yönetimlerin “hizmet sunan” yapıdan “çözüm kolaylaştırıcı” modele evrildiğini vurguladı.

“SOSYAL ETKİ ÖLÇÜLEBİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMALI”

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise konuşmasında sosyal inovasyonun çok aktörlü yapısına dikkat çekti. Sosyal etki değerlendirmesinin, sürdürülebilirlik ve ölçülebilirlik açısından temel bir araç olduğunu belirten Arıcan, Ankara Sosyal İnovasyon Ajansı’nın kurulmasının üniversite açısından güçlü bir sosyal sorumluluk örneği olduğunu ifade etti.

“DAHA ADİL VE YAŞANABİLİR ŞEHİRLER İÇİN KRİTİK”

Ankara Valisi Vasip Şahin de sosyal inovasyonun yerel düzeyde güçlendirilmesinin kapsayıcı ve adil şehirler için kritik olduğunu söyledi. Veri temelli karar alma süreçlerinin kamu kaynaklarının etkin kullanımına katkı sağladığını belirten Şahin, bu tür platformların yeni iş birliklerine zemin hazırladığını ifade etti.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE ETKİ ANALİZİ ÖNE ÇIKTI

Tematik sunumlarda sosyal inovasyon ve sosyal etki değerlendirmesi çok boyutlu olarak ele alındı.Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Duhan Kalkan, sosyal girişimlerin yerel kalkınmadaki rolüne dikkat çekerken; Prof. Dr. Çetin Önder, sosyal etki değerlendirmesinin kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve politika geliştirme süreçlerindeki önemini vurguladı. Gençlik ve spor politikaları, yerel yönetimlerin bu alandaki rolü ve sosyal inovasyonun kurumsallaşması da sunumların önemli başlıkları arasında yer aldı.

