Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’yi yıllar sonra aynı projede bir araya getiren İmroz’da Bahar filminin çekimleri başladı. Filmin setinden ilk kareler paylaşıldı.

Çekimler Gökçeada’da başladı

Sky Films yapımcılığında hayata geçirilen filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Özcan Alper üstleniyor. Çekimlerin, Gökçeada’nın doğal ve tarihi atmosferinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Filmin, yurt dışında Latin Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), Güney Amerika, Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS), Avrupa ve Asya bölgeleri dahil olmak üzere 50’den fazla ülkede vizyona girmesi planlanıyor.

Konusu: İki hayatın kesiştiği bir hikâye

İmroz’da Bahar, adada yolları kesişen iki farklı karakterin hikâyesini konu alıyor. Geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalan karakterler, hayatın sunduğu ikinci bir şans etrafında şekillenen bir yolculuğa çıkıyor.

Film, izleyiciye “İmroz’un baharında aşk yeniden mümkün mü?” sorusunu yöneltiyor.