ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili Amerikan basınına açıklaması yaptı. İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret almasına izin verip vermeyeceğine dair soruya Trump, 'Bunu ortak bir girişim olarak yapmayı düşünüyoruz. Bu, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamanın ve diğerlerinden korumanın bir yolu olacak. Bu, güzel bir şey' cevabını verdi.

Trump, ABD askerlerinin bölgeden ayrılmayacağını belirterek, barış için görüşmelerin 10 Nisan'da başlamasını beklediğini ve Çin'in de geçici ateşkes sürecinde rol oynadığını kaydetti

İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesiyle ilgili ise Trump, 'İran'da uranyumun zenginleştirilmesi olmayacak' dedi.