Yalçın Küçük, Kıbrıs Barış Harekatı’nda asteğmen olarak görev yaptıktan sonra Ankara’da hayatını kaybetti. Küçük’ün cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi ve naaşı askerler tarafından taşındı.

Cenaze töreni detayları

6 Nisan Pazartesi günü yaşamını yitiren Yalçın Küçük için cenaze namazı, İsmet Oğultürk Camisi’nde kılındı. Törene, Şule Perinçek, Tuncay Özkan, çok sayıda gazeteci ve Küçük’ün ailesi katıldı.

Askeri törenle uğurlandı

Kıbrıs Barış Harekatı’nda asteğmen olarak görev yapan Küçük’ün naaşı, Türk bayrağına sarılarak askeri törenle defnedildi. Cenaze töreni, yazar ve sosyolog olarak Küçük’ün yaşamına saygı gösterilen bir törenle tamamlandı.