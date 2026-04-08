Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli oyuncular; Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif'i taraftarlarla buluşturan Fenerium, bugün de N'Golo Kante ve Levent Mercan'ın katılımlarıyla imza gününe ev sahipliği yaptı.

Maraton Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirilen organizasyona, sabah saatlerinden itibaren sıraya giren taraftarlar uzun kuyruklar oluşturarak yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları bu özel organizasyonda taraftarlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı.

Fenerium'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orkan Orakçıoğlu ile Fenerium'dan Sorumlu Fenerbahçe Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öncel, taraftarlara gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederken imza günlerinin ve farklı organizasyonların süreceğini aktardı.