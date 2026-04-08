Son dönemde öğretmenlere yönelik şiddet vakalarındaki artış, eğitim camiasını ve toplumun tüm kesimlerini derinden kaygılandırıyor. Eğitim sendikaları, yaşanan olayları yalnızca bireysel saldırılar olarak değil, eğitim sisteminin yapısal sorunlarının bir yansıması olarak değerlendiriyor.

EĞİTİM SEN, EĞİTİM İŞ, TÜRK EĞİTİM SEN, HÜRRİYETÇİ EĞİTİM SEN, EĞİTİM BİR SEN ve TURAN SEN ortak açıklamalarında, öğretmenlerin güvenli ve sağlıklı ortamlarda görev yapabilmesi için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, öğretmene yönelik şiddetin eğitime, toplumsal değerlere ve ortak geleceğe doğrudan bir tehdit olduğu belirtildi.

Son iki yıl içinde basına yansıyan öğretmene yönelik şiddet olaylarından bazıları şöyle:

07 Mayıs 2024 – İstanbul’da okul müdürü İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürüldü.

03 Aralık 2025 – Ankara’daki bir lisede öğrenciler fizik öğretmenlerine şiddet uyguladı, beş öğrenci eğitim dışı bırakıldı.

23 Aralık 2025 – Mersin’de bir ortaokul müdürü Ender Kara 12 yaşındaki öğrencisi tarafından ağır yaralandı.

03 Mart 2026 – İstanbul’da Fatmanur Çelik Öğretmen öğrencisi tarafından öldürüldü, başka bir öğretmen yaralandı.

01 Nisan 2026 – Ankara’daki bir ortaokulda öğretmen Ömer Ocak veli şiddetine uğradı.

07 Nisan 2026 – Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Gökmen Yaşar öğrenci ve velisinin saldırısına maruz kaldı.

Sendikalar, şiddeti önlemek için yalnızca güvenlik önlemleriyle yetinilemeyeceğini, eğitim politikalarından toplumsal dile kadar uzanan çok boyutlu yaklaşımlar gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, öğretmenlerin mesleki saygınlığını zedeleyen söylem ve uygulamalara son verilmesi, rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Ortak açıklamada, tüm toplum kesimleri öğretmene yönelik şiddete karşı duyarlı olmaya ve bu konuda ortak mücadeleye destek vermeye davet edildi.