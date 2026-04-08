Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre; AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada akran zorbalığıyla mücadeleye dikkat çekti. Kendi yaşam hikâyesinden örnekler veren Bayram, “Buğday Tanesi” projesinin hem Türkiye’de hem dünyada bir farkındalık hareketine dönüştüğünü söyledi.

“BUĞDAY TANESİ BİR İLHAM HAREKETİNE DÖNÜŞTÜ”

Bayram, hayatını anlatan “Buğday Tanesi”nin yalnızca bir hikâye değil, aynı zamanda küresel ölçekte bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, projenin milyonlarca insana ulaştığını ifade etti. Akran zorbalığını “akran nezaketine dönüştürmeyi” hedeflediklerini vurguladı.

“AKRAN ZORBALIĞINI BİRE BİR YAŞADIM”

Çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadığı zorlukları anlatan Bayram, toplum baskısının ve dışlanmanın kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.

“Otobüste tekli koltuklarda otururduk, camide duvar kenarında namaz kılardık. Sürekli sorgulanmak bizi çok yordu” diyen Bayram, bu deneyimlerin kendisini mücadeleye yönelttiğini söyledi.

“OKULLARDA ÖTEKİLEŞTİRME HALA SÜRÜYOR”

Türkiye genelinde yüzlerce okula gittiklerini belirten Bayram, öğrenciler arasında dış görünüş, kıyafet ya da fiziksel özellikler nedeniyle yaşanan zorbalığın devam ettiğine dikkat çekti.

“Gözlük taktığı için, saç rengi nedeniyle, fiziksel özelliklerinden dolayı rencide edilen çocuklarımızın psikolojisini çok iyi biliyorum” ifadelerini kullandı.

“20 MİLYON ÖĞRENCİYE ULAŞMA HEDEFİ”

Bayram, akran zorbalığıyla mücadelede geniş kapsamlı bir farkındalık hedeflediklerini belirterek, “20 milyon öğrencimizin ve 2 milyon öğretmenimizin bu konuda bilinçlenmesini istiyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle filmin okullarda gösterildiğini de sözlerine ekledi.

“YERE DÜŞTÜĞÜNDE DEĞİL, VAZGEÇTİĞİNDE KAYBEDERSİN”

Konuşmasında gençlere seslenen Bayram, azim ve mücadele vurgusu yaptı: “Ben bir parmakla bu noktaya geldim, sizlerin on parmağı var. Sizler çok daha ileri gideceksiniz” dedi.

“ENGELSİZ VE ZORBALIĞIN OLMADIĞI BİR DÜNYA MÜMKÜN”

Akran zorbalığıyla mücadelenin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını ifade eden Bayram, uluslararası çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Önümüzdeki günlerde yurt dışında üniversitelerde konuşmalar yapacağını söyleyen Bayram, hedeflerinin barış içinde, engelsiz bir dünya kurmak olduğunu vurguladı.

“İNSANLIK ÖLMESİN”

Konuşmasının sonunda toplumsal dayanışma çağrısı yapan Bayram, “Doğa zaten insanlara zarar veriyor; biz insanlar birbirimize zarar vermeyelim. Çocuklarımız, kadınlarımız, insanlarımız ölmesin; insanlık ölmesin” şeklinde konuştu.