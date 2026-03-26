Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) 2 No’lu Şube Başkanı Tülay Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaygınlaştırdığı çok katlı okul projelerinin hem pedagojik hem de güvenlik açısından ciddi sorunlar yarattığını belirterek, Ankara Yenimahalle’de bulunan Nasrettin Hoca Ortaokulu’nda yıllardır çözülemeyen altyapı eksikliklerini gündeme taşıdı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; özellikle ruhsat alınamadığı için çalıştırılamayan asansörün, özel gereksinimli öğrenciler başta olmak üzere okulda büyük bir erişim sorununa yol açtığı vurgulandı.

“DİKEY OKUL MİMARİSİ RANT ODAKLI KENTLEŞMENİN SONUCU”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çok katlı okul binalarını tercih ettiğini belirten Yıldırım, bu yaklaşımın pedagojik ve güvenlik açısından ciddi sorunlar doğurduğunu ifade etti. Yıldırım, “Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda dikey okul mimarisini yani çok katlı okul binalarını öncelemektedir. Çok katlı okul binaları, nüfus yoğunluğu yüksek olan yerlerde arsa yetersizliğinin gerekçe olarak gösterildiği, rant odaklı kentleşmenin sonucudur.” dedi.

Bu yapıların çocukların gelişimini olumsuz etkilediğini vurgulayan Yıldırım, “Dikey mimariyle inşa edilen okullar; çocukları doğadan ve açık alandan koparır, çocukların teneffüs yapma, sosyalleşme ve fiziksel aktivite ihtiyaçlarını kısıtlar.” ifadelerini kullandı.

“DEPREM GERÇEĞİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ”

Türkiye’nin deprem riski altındaki bir ülke olduğunu hatırlatan Yıldırım, çok katlı ve kalabalık okul binalarının risklerine dikkat çekti. Yıldırım, “Okul içinde kontrolü zorlaştırır ve öğrencilerin güvenliği açısından çeşitli riskler oluşturur. Türkiye gibi deprem gerçeği ile burun buruna yaşanan bir ülkede çok katlı ve kalabalık okulların yaratacağı sorunları göz önünde bulundurmak gerekir.” diye konuştu.

AYNI BİNADA İKİ KURUM, DARALAN ALAN

Yenimahalle’deki Nasrettin Hoca Ortaokulu’nun 2021 yılında yeni binasına taşındığını hatırlatan Yıldırım, okulun fiziki yapısına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Nasrettin Hoca Ortaokulu A ve B blok olmak üzere beş katlı olarak inşa edilmiştir. Daha sonra B blok ortaokuldan alınarak yeni kurulan Nasrettin Hoca Bilim ve Sanat Merkezi’ne tahsis edilmiş böylece okulun kullanım alanı daraltılmıştır.”

“ALTI YIL GEÇTİ, HÂLÂ RUHSAT YOK, ASANSÖR ÇALIŞMIYOR”

Okulda en dikkat çekici sorunun ruhsat ve buna bağlı olarak kullanılamayan asansör olduğunu belirten Yıldırım, yaşanan mağduriyeti, “Binanın eğitim öğretime başlaması üzerinden altı yıl geçmiş olmasına rağmen ruhsat alınamamış buna bağlı olarak asansör de hizmete sokulamamıştır. Yaklaşık bin öğrencinin ve yüze yakın öğretmenin bulunduğu bu okulda asansörün kullanılamaz durumda olması eğitim öğretim ortamını olumsuz yönde etkilemektedir.” şeklinde açıkladı.

