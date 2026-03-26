Çin, uzay çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hainan Adası kıyısında bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Üssü’nden gerçekleştirilen son fırlatmada iki yeni uydu uzaya gönderildi.

Pekin saatiyle sabah 06.40’ta Uzun Yürüyüş-7A taşıyıcı roketiyle fırlatılan “Shijian-29A” ve “Shijian-29B” uydularının, planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştiği bildirildi.

Yeni teknolojiler test edilecek

Yetkililer, söz konusu uyduların özellikle uzayda hedef tespiti ve izleme alanında geliştirilen yeni teknolojilerin test edilmesi amacıyla kullanılacağını açıkladı. Bu adımın, Çin’in uzay araştırmaları ve savunma teknolojilerinde kapasitesini artırmaya yönelik önemli bir gelişme olduğu değerlendiriliyor.