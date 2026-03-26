Muğla’da son aylarda etkili olan yağışlar, su kaynaklarında önemli bir artış sağladı. 25 Mart itibarıyla birçok barajda doluluk oranları yüzde 100 seviyesine ulaşırken, geçen yıla göre ciddi bir yükseliş kaydedildi.

Verilere göre, Geyik, Bayır, Akgedik ve Akköprü barajlarında doluluk oranı tam kapasiteye ulaştı. Geçen yıl düşük seviyelerde bulunan Derince ve Eşen barajlarında da dikkat çekici artış yaşandı. Özellikle yaz aylarında kuruma riski yaşayan Mumcular Barajı’nda doluluk oranı yüzde 59 seviyesine çıktı.

Kent genelinde barajların ortalama doluluk oranı geçen yıl yüzde 80 civarındayken, bu yıl yüzde 90’a yükseldi. Bölgedeki Kozan, Kozağaç, Gökpınar Kurcuova ve Arpacık göletlerinde ise doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçüldü.

ARA BAŞLIK: “Su açısından yüzler gülüyor”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Ceyhun Özçelik, son iki ayda gerçekleşen yağışların bölge için oldukça olumlu sonuçlar doğurduğunu belirtti. Özçelik, barajların yüzde 90’ın üzerinde doluluk oranına ulaşmasının içme suyu, sulama ve enerji üretimi açısından büyük avantaj sağladığını ifade etti.

Özellikle içme suyu kaynaklarında önemli bir rahatlama yaşandığını vurgulayan Özçelik, Geyik ve Mumcular barajlarında ciddi miktarda su biriktiğini dile getirdi.

Tarımda üretim artacak

Geçmiş yıllarda su yetersizliği nedeniyle çiftçilerin zorlandığını hatırlatan Özçelik, bu yıl yüksek doluluk oranları sayesinde tarımsal üretimde artış beklendiğini söyledi. Sulama imkânlarının genişlemesiyle birlikte ürün çeşitliliğinin de artacağına dikkat çekildi.