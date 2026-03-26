Orman Haftası kutlamaları kapsamında, öğrenciler için özel olarak hazırlanan “Tavşan Momo ve Arkadaşları” tiyatro oyunu ve kukla gösterisi sahnelendi. Ayrıca geleneksel çocuk oyunları oynandı ve katılan her öğrenciye fidan hediye edildi, böylece doğa sevgisi küçük yaşta teşvik edildi.

Orman Genel Müdürü Karacabey’den Önemli Açıklamalar

Etkinlikte konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Bizler Orman Haftası kutlamalarını 81 ilimizde, valiliklerimiz, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Bugünkü etkinliğimize katılan öğrencilerimizle birlikte fidan dikim etkinlikleri başta olmak üzere pek çok faaliyetle bu anlamlı günü kutluyoruz” dedi.

Öğrenciler Bilgilendirici Faaliyetlerle Tanıştı

Karacabey, etkinliklerin amacını şöyle açıkladı:

“Öğrencilerimize ormanların önemi, ağaç sevgisi ve ormanların kurulması gibi konularda, onların anlayabileceği tarzda etkinlikler düzenliyoruz. Bugün burada çocuklarımıza tiyatro gösterisi izlettik, ağacın ne olduğunu ve neden önemli olduğunu anlattık. Bu hafta boyunca bu tür bilgilendirici etkinliklerimiz devam edecek.”

Orman Haftası Kutlamaları Ülke Genelinde Sürüyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası, ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Öğrencilere fidan dağıtımı, tiyatro gösterileri, oyunlar ve bilgilendirici faaliyetler sayesinde, orman sevgisi ve çevre bilinci küçük yaşlarda aşılanıyor.