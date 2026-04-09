Galatasaray, mücadeleye etkili başladı.
5. dakikada Barış Alper Yılmaz, Leroy Sané’nin kullandığı serbest vuruşta yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.
- dakikada Sané’nin uzun pasında Roland Sallai gole yaklaşsa da kaleci Mateusz Lis başarılı bir kurtarış yaptı.
Fark İkiye Çıktı
- dakikada İlkay Gündoğan’ın ortasında savunmaya çarpan top ağlara giderek skoru 2-0 yaptı.
İlk yarı Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Duygusal Anlar: Lucescu Unutulmadı
Karşılaşma öncesinde, 80 yaşında hayatını kaybeden efsane teknik adam Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Galatasaraylı futbolcular sahaya “Seni unutmayacağız” yazılı pankartla çıkarak Lucescu’yu andı.
Galatasaray’dan Kritik 3 Puan
İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrılarak zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti.
Kaynak: AA