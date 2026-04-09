Galatasaray, mücadeleye etkili başladı.
5. dakikada Barış Alper Yılmaz, Leroy Sané’nin kullandığı serbest vuruşta yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

İzmir Merkezli DEAŞ Operasyonu: 3 İlde 9 Gözaltı
  1. dakikada Sané’nin uzun pasında Roland Sallai gole yaklaşsa da kaleci Mateusz Lis başarılı bir kurtarış yaptı.

Fark İkiye Çıktı

  1. dakikada İlkay Gündoğan’ın ortasında savunmaya çarpan top ağlara giderek skoru 2-0 yaptı.

İlk yarı Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Duygusal Anlar: Lucescu Unutulmadı

Karşılaşma öncesinde, 80 yaşında hayatını kaybeden efsane teknik adam Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Galatasaraylı futbolcular sahaya “Seni unutmayacağız” yazılı pankartla çıkarak Lucescu’yu andı.

Galatasaray’dan Kritik 3 Puan

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrılarak zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti.

Kaynak: AA